Директор управляющей компании в Златоусте растратил почти 20 миллионов рублей, полученных от жильцов

В Челябинской области директора управляющей компании задержали за растрату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Златоусте задержали директора ООО Управляющая компания «ЗлатСитиСервис», подозреваемого в присвоении и растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области и регионального полицейского главка.

По версии следствия, коммунальщик присваивал средства, получаемые от жителей обслуживаемых его фирмой домов за поставляемые коммунальные ресурсы на общедомовые нужды.

С сентября 2023 по май 2025 года мужчина похитил более 19,4 миллиона рублей.

В настоящее время следователями СК России проведен обыск по месту работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, выполняются иные следственные и процессуальные действия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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