Десять котельных Челябинска отключат подачу горячей воды горожанам

Десять котельных Челябинска проведут опрессовку в июне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, подготовлен график проведения гидравлических испытаний в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения.

В июне 10 котельных проведут опрессовку с отключением горячей воды.

Напомним, гидравлические испытания на котельных проходят по собственному графику, который не всегда совпадает с централизованными этапами. Срок отключения горячей воды – 14 дней.

С перечнем домов можно ознакомиться по ссылке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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