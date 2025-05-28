В Челябинске забил очередной коммунальный фонтан

Второй день подряд в Челябинске бьют фонтаны из теплосетей.

Гигантский фонтан появился сегодня, 28 мая, в районе автодороги Меридиан, затопив часть окружающей территории. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», в ходе проведения гидравлических испытаний на автодороге Меридиан, в квартале пересечения с проспектом Ленина, выявлен дефект на наружной тепломагистрали.

Специалисты компании остановили подачу воды. «Вода с проезжей части убрана. Осуществляется уборка намытого грунта с проезжей части. Отметим, что в целях безопасности температура воды на период испытаний обеспечивается не выше 40 градусов Цельсия. Угроза для жизни и здоровья населения отсутствует», – заявили представители организации.

Тем не менее, жителей и гостей Челябинска просят соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных случаях выхода воды на поверхность по телефону диспетчерской службы +7 (351) 246 40-00 и соблюдать правила безопасности вблизи тепловых сетей и объектов.

Кроме того, в компании также подтвердили, что фонтан, забивший вчера, 27 мая, в районе дома по улице Васенко, 100, также стал следствием проведения гидравлических испытаний. Причиной аварии стал дефект в тепловой камере.

Челябинск, Виктор Елисеев

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