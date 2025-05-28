Суд отказал экс-депутату южноуральского парламента в выходе из СИЗО

Фигурант дела фонда капремонта Челябинской области пытался выйти из СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд рассмотрел жалобу стороны защиты о несогласии с продлением меры пресечения в виде заключения под стражу.

В начале мая Центральный районный суд Челябинска продлил бывшему начальнику отдела закупок и организации торгов СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Андрею Шадрину, обвиняемому в получении взятки, и бывшему депутату законодательного собрания области Илье Бархатову, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве, срок содержания под стражей на 3 месяца – до 13 августа.

По версии следствия, в период 2016-2018 годов Шадрин при посредничестве Бархатова получил более 1 миллиона рублей от директора коммерческой организации за содействие в заключении более 30 контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту многоэтажных домов в Челябинской области стоимостью свыше 100 миллионов рублей.

Адвокат бывшего депутата обжаловал судебное решение, настаивая, что следствием не представлено достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что обвиняемый может скрыться от органов следствия, просил изменить меру пресечения.

Челябинский областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы, постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Напомним, задержания, связанные с нарушениями в деятельности регионального фонда капремонта начались 20 марта текущего года. Сначала по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий задержали руководителя фонда Виктора Тихоненко (позднее ему предъявили также обвинение в получении взятки). 22 марта в СИЗО отправили Андрея Шадрина и Илью Бархатова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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