С самокатчика, сбившего пенсионерку в Челябинске, потребовали 100 тысяч рублей

Прокуратура потребовала взыскать с самокатчика компенсацию морального вреда, причиненного пожилой челябинке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска провело проверку по факту травмирования пенсионерки в результате наезда самокатчика.

Напомним, авария произошла в первой половине дня 27 мая у дома №30 по улице Горького. 18-летний молодой человек, управляя арендованным электросамокатом, сбил пожилую женщину.

В результате ДТП челябинка получила рваную рану голени и ушиб голеностопа.

Пенсионерка обратилась с заявлением к прокурору района с просьбой защиты прав в части компенсации морального вреда.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с 18-летнего местного жителя причиненного морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.

Ранее в следсвенном управлении СКР по Челябинской области сообщили о возбуждении по факту получения травм пенсионеркой уголовного дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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