В июне запустят сезонный поезд из Челябинска в Калининград

Из Челябинска пустят сезонный поезд в Калининград.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, еженедельный поезд № 426/425 Калининград – Челябинск будет курсировать с июня по сентябрь.
Отправление (время местное):
из Калининграда по понедельникам в 09:55;
из Челябинска по четвергам в 21:35.
Маршрут проходит через Уфу, Самару, Пензу, Тулу, Смоленск и Минск.
Поезд сформирован из плацкартных и купейных вагонов. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специализированные места.
Южноуральцам напоминают, что российские транзитные поезда по-прежнему следуют через Литву без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Также сохраняется квота мест – не более 300 пассажиров в одном составе.
Челябинск, Виктор Елисеев
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