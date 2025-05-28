В июне запустят сезонный поезд из Челябинска в Калининград

Из Челябинска пустят сезонный поезд в Калининград.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, еженедельный поезд № 426/425 Калининград – Челябинск будет курсировать с июня по сентябрь.

Отправление (время местное):

из Калининграда по понедельникам в 09:55;

из Челябинска по четвергам в 21:35.

Маршрут проходит через Уфу, Самару, Пензу, Тулу, Смоленск и Минск.

Поезд сформирован из плацкартных и купейных вагонов. Для маломобильных пассажиров предусмотрены специализированные места.

Южноуральцам напоминают, что российские транзитные поезда по-прежнему следуют через Литву без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Также сохраняется квота мест – не более 300 пассажиров в одном составе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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