В Челябинской области гадюка напала на ребенка

Змея укусила юного жителя Нижнего Уфалея.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Верхнего Уфалея, инцидент произошел вчера, 27 мая, в поселке Нижний Уфалей.
«На дороге лежала гадюка. Мальчик подошел к змее и начал снимать ее на телефон. Это привело к мгновенной реакции: змея укусила его за палец! Ребенку срочно потребовалась медицинская помощь», – рассказали чиновники.
Конец мая, начало июня – период особой активности змей, в том числе гадюк, напоминают в городской администрации. Они выползают погреться на открытые места: тропинки, обочины дорог, дворы, детские площадки.
Змеи в это время могут быть агрессивными, особенно если их потревожить. Поэтому жителей муниципалитета просят не подходить к млекопитающим, не трогать их руками, не тыкать в них палками, не пытаться поймать.
Даже если змея кажется маленькой, мертвой или спокойной – это может быть смертельно опасно, предупреждают городские власти.
Челябинск, Виктор Елисеев
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