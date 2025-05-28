В Челябинской области гадюка напала на ребенка

Змея укусила юного жителя Нижнего Уфалея.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Верхнего Уфалея, инцидент произошел вчера, 27 мая, в поселке Нижний Уфалей.

«На дороге лежала гадюка. Мальчик подошел к змее и начал снимать ее на телефон. Это привело к мгновенной реакции: змея укусила его за палец! Ребенку срочно потребовалась медицинская помощь», – рассказали чиновники.

Конец мая, начало июня – период особой активности змей, в том числе гадюк, напоминают в городской администрации. Они выползают погреться на открытые места: тропинки, обочины дорог, дворы, детские площадки.

Змеи в это время могут быть агрессивными, особенно если их потревожить. Поэтому жителей муниципалитета просят не подходить к млекопитающим, не трогать их руками, не тыкать в них палками, не пытаться поймать.

Даже если змея кажется маленькой, мертвой или спокойной – это может быть смертельно опасно, предупреждают городские власти.

Челябинск, Виктор Елисеев

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