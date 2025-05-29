29 мая ожидаются следующие события – Челябинск

29.05.2025, четверг

10:00 Челябинск – Встреча с заместителем командира взвода, участником освобождения Мариуполя Алексеем Рожковым «Где мы – там Победа» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

10:30, 15:30 Челябинск – Мастер-класс Натальи Нерековой «Брелок» в технике вязания крючком (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

11:00 Челябинск – Лекция «Физическая активность» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

11:00 Челябинск – Курс активного долголетия (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Как и от кого нужно защищать детей?» (БЦ ВИПР, ул. Елькина 45а, 6-й этаж, оф. 608)

14:00 Челябинск – Историк, профессор, доктор исторических наук Владимир Рушанин представит редкую книгу из личной библиотеки «Песни старости» А.М. Жемчужникова (Санкт-Петербург, 1900) (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Арт-практика в клубе отдыха для мам «Ленивая мама» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, молодежный отдел)

16:00 Челябинск – Встреча со специалистами отделения Уральского Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Челябинской области «Финансовая грамотность населения» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

16:00 Челябинск – Встреча «Пейзаж, нарисованный чаем» в клубе «Халлю» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

17:00 Челябинск – Танцевальная программа для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

17:00 Челябинск – Обсуждение романа Брета Истона Эллис «Американский психопат» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

17:00 Челябинск – Мастер-класс «Арт-терапия для души» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

17:00 Челябинск – Литературный салон «Мне выпало счастье быть русским поэтом. Мне выпала честь прикасаться к победам» к 105-летию со дня рождения советского поэта, прозаика Давида Самойлова (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

17:30 Челябинск – Встреча с психологом «Как справляться с чувством перегруженности и бессилия в море задач и экзаменов?» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

18:00 Челябинск – Встреча с психологом, кандидатом педагогических наук Владимиром Бозаджиевым «Психолог Федор Достоевский» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

18:00 Челябинск – Концерт «Поющая весна» клуба классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

18:30 Челябинск – Пешеходная прогулка «От Скобелевской до Коммуны». Встреча у памятника «Добровольцам-танкистам»

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube