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Четверг, 29 мая 2025, 09:42 мск

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Уральские металлурги направили на корпоративную программу ЗОЖ почти треть миллиарда рублей

ММК организовал для сотрудников около 60 массовых спортивных мероприятий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», объем затрат на реализацию корпоративной программы «Здоровый образ жизни» с учетом содержания спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» в 2024 году составил 302 миллиона рублей.

Компания за год организовала и провела для сотрудников около 60 массовых спортивных мероприятий. В общей сложности в организованных соревнованиях и состязаниях в зачет летней и зимней Спартакиад ММК приняли участие более 12 тысяч работников головной компании, ее дочерних предприятий и организаций.

Развитие спорта и физической культуры, пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников и жителей Магнитогорска – важная составляющая социальной политики ММК. Ключевую роль в этом играет созданное комбинатом частное учреждение допобразования «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск», обладающее развитой инфраструктурой. Она включает в себя легкоатлетический манеж со скалодромом, спортивный зал для настольного тенниса, стрелковый тир с мультимедийным оборудованием, водно-гребная базу, площадки для пляжного футбола и волейбола, мини-гольфа, полигон для пейнтбола, горнолыжный учебный склон, лыжную трассу, автодром и картинг-центр.

На базе спортклуба с 2018 года действует центр тестирования ГТО, имеющий право принимать нормативы всех возрастов по всем видам спорта, представленным в рамках всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На поощрение сдавших нормативы ГТО сотрудников в 2024 году было направлено 1,6 миллиона рублей.

В апреле 2025 года команда ММК заняла третье место в общем зачете Всероссийского фестиваля ГТО в Сочи. В программу соревнований вошли нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», а именно бег, стрельба, силовые упражнения, испытания на гибкость и выносливость.

Важную роль в формировании принципов ЗОЖ играет уникальный корпоративный проект «Лидеры здоровья ММК» – программа мотивации работников к систематическим занятиям спортом и популяризации здорового образа жизни. Формат программы предполагает, что 20 спортивных активистов (лидеров здоровья) из числа работников Группы ММК набирают группы по 10 человек и в течение полугода совершенствуют с ними спортивные навыки, бесплатно посещая спортивные объекты комбината и города. Таким образом, каждый сезон проекта охватывает 200 работников компании. В настоящее время близится к завершению уже шестой сезон проекта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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