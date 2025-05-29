Центральную магистраль Челябинска вновь закроют из-за забега

В Челябинске на полдня закроют движение по проспекту Ленина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», ограничения будут введены в субботу, 31 мая, в связи с проведением Зеленого марафона.

«С 6 до 12 часов будет закрыто движение на проспекте Ленина от Воровского до Лесопарковой», – уточнили представители организации.

Автобусы будут объезжать закрытый участок по Цвиллинга, Воровского и Сони Кривой. Маршруты троллейбусов и трамваев также изменятся.

Автобусы:

№2 – Чурилово – проспект Ленина – Воровского – Сони Кривой – Лесопарковая – Петра Столыпина;

№3 – ЧВВАКУШ – Шершни – Худякова – Лесопарковая – Сони Кривой – Энтузиастов (разворот перед проспектом Ленина):

№4 – Мамина – проспект Ленина – Воровского – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№15 – ЧМК – Свердловский проспект – Труда – Цвиллинга – Карла Маркса – Свободы – Цвиллинга – Труда – Свердловский проспект – ЧМК;

№22а – ЧКПЗ – Свободы – проспект Ленина – Цвиллинга – Труда – Красная – Каслинская – Братьев Кашириных – Александра Шмакова;

№26 – ЧВВАКУШ – Шершни – Худякова – Лесопарковая – Сони Кривой – Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);

№33 – Фатеевка – Курчатова – Энгельса – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№35 – Приборостроителей – Свердловский проспект – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Воровского – Дарвина – Новосинеглазово;

№51 – Университетская Набережная – Чичерина – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Воровского – Сосновка;

№58 – ЧВВАКУШ – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Цвиллинга – проспект Ленина – Воровского – Доватора – Чистопольская;

№64 – Автобусный парк – Братьев Кашириных – Свободы – Железнодорожный вокзал;

№74 – Федоровка (Панфиловцев) – Доватора – Энтузиастов – Сони Кривой – Энгельса (разворот перед проспектом Ленина);

№78 – Мамина – проспект Ленина – Цвиллинга – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Академика Королёва;

№81 – Чистопольская – Доватора – Энгельса – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№123 – Автовокзал – Сутягина – проспект Победы – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Воровского – Сони Кривой – Парк Гагарина;

№128 – Автовокзал – Сутягина – проспект Победы – Копейское шоссе – Рождественского – проспект Ленина – Цвиллинга – Труда – Северо-Крымская – Братьев Кашириных – Петра Столыпина;

483 – Старокамышинск – Свободы – проспект Ленина – Воровского – Сони Кривой – Парк Гагарина.

Троллейбусы:

№10 – Солнечный берег – Железнодорожный вокзал;

№12 – Молдавская – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра);

№12 – АМЗ – Воровского – Тимирязева – Свободы – Железнодорожный вокзал;

№14 – ЧМК – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – ДС «Юность»;

№19 – Мамина – проспект Ленина – Свободы – Железнодорожный вокзал.

Трамваи:

№2 – ЧЭМК – Кирова – Автовокзал;

№20 – Депо № 2 – Кирова – Автовокзал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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