Жители десяти зданий в центре Челябинска остались без воды

Из-за аварии ограничили водоснабжение в 11 домах в центре Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , коммунальные проблемы, захлестнувшие Челябинск минувшей зимой, врываются в лето: дня не проходит без извещения об очередной аварии.

Напомним, 27 и 28 мая произошло две аварии на тепловых сетях областного центра. Во вторник фонтан горячей воды высотой с пятиэтажку взмыл в небо в районе дома по улице Васенко, 100. Вчера, 29 мая, не менее эффектный фонтан горожане могли наблюдать в квартале пересечения автодороги Меридиан и проспекта Победы.

Не обходят коммунальные ЧП и водопровод. На очередную аварию пожаловались жители Центрального района. Водопроводная вода хлынула из колодца, расположенного в районе автостоянки на улице Постышева. По словам горожан, прилегающую территорию заливало три дня.

Как сообщили сегодня, 29 мая, в МУП ПОВВ, специалисты аварийно-восстановительной бригады предприятия приступили к устранению повреждения на водоводе вблизи улицы Постышева.

В зоне ограничения водоснабжения следующие дома:

улица Труда, 3, 5, 5а, 7, 9;

проспект Ленина, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30.

Челябинск, Виктор Елисеев

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