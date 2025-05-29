И вот опять: челябинские автобусники по-прежнему не включают кондиционеры

С наступлением жары в Челябинске начали проверять, как работают кондиционеры в общественном транспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контракты, заключаемые с перевозчиками, включают требования использования охлаждающего оборудования и нормативы по температуре в салоне. Однако горожане жалуются, что перевозчики предпочитают ездить с открытыми окнами, а в салонах душно и жарко.

«Причины открытых форточек и неработающих кондиционеров разные. Кто-то экономит на топливе, кто-то – время на дозаправке, а есть и такие, кто не может совладать с новой техникой или перестроиться на новый уровень обслуживания пассажиров», – говорит замминистра транспорта региона Александр Егоров.

Первым проинспектировали автобусный маршрут 22а.

«В нескольких автобусах сразу выявлено много нарушений:

– неработающие кондиционеры

– невывод температуры в салоне на бегущую строку

– грязь на полу и потолке

– сломанные поручни и плафоны освещения, отсутствие молотков

– нарушения по дизайн-коду экипировки

– и другие.

По всем нарушениям составлен акт, перевозчику ООО Альфа будет выставлен штраф согласно заключенному контракту», – рассказал Егоров.

Горожане утверждают, что маршрут 22а – не исключение: «Ребенок ехал на автобусе №15 – кондиционер включен, в салоне жара». «Вчера с утра сменила несколько видов и маршрутов транспорта: трамвай, троллейбус автобус, потом снова автобус. И ни в одном не был включен кондиционер. Вечером та же история – даже трамваи не включают. Жалко кондукторов: сидят как раки вареные в душегубке».

Проблема существует и на копейских маршрутах: «Проверьте копейские маршруты частников (26,19а,12) и маршруты между Копейском и Челябинском (128,123,125,172 и 176), – просят пассажиры. – Стоит проверить еще автобусы МУП КПА: сегодня ехал на 7-м – кондиционер не работал. И многие КАМАЗы, что стояли на платформах, тоже были с открытыми форточками».

«Ежедневные проверки будут продолжены, особенно по кондиционерам. Буду лично повторно проверять этот и другие маршруты», – пообещал Егоров.

Челябинск, Софья Артемьева

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