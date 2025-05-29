В Магнитогорске полиции пришлось побегать за самокатчиком

Жители Магнитогорска стали свидетелями полицейской погони за электросамокатом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Магнитогорске привлекли к ответственности нарушителя, сбежавшего от полицейских на самокате.

Видеозапись необычной погони появилась в социальных медиа вчера, 28 мая. На ролике видно, как в районе улицы Зеленый Лог мужчина пытается скрыться от патрульной машины на электросамокате. Своими пируэтами водитель создавал явную угрозу безопасности дорожного движения, подчеркнули в региональном полицейском главке.

В какой-то момент стражи порядка вынуждены были остановиться, а один из них попытался продолжить погоню бегом. Но силы были явно не равны, и магнитогорцу удалось скрыться.

Однако ненадолго. Лихача задержали сотрудники Росгвардии. 26-летнего магнитогорца доставили в отдел полиции «Орджоникидзевский», где за совершенное хулиганство привлекли к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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