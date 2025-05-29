Бывший главный инженер «Службы организации движения» Челябинска получил срок за взятки и мошенничество

В Челябинске вынесли приговор высокопоставленному сотруднику компаний, занимавшихся обеспечением работы общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , экс-заместитель директора ООО «Общественный городской транспорт» и бывший главный инженер МУП «Служба организации движения» Сергей Белов признан виновным в получении взятки и мошенничестве.

Челябинца задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия, Белов получил более 2,5 миллионов рублей от представителя коммерческой фирмы за общее покровительство при заключении контрактов на обеспечение предприятий, на которых работал, запчастями.

Кроме того, в 2020-2022 годах южноуралец с подельником составляли фиктивные договоры на поставку и установку на автобусы запасных частей. По этой схеме они присвоили порядка 9 миллионов рублей.

Челябинец полностью признал свою вину. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в 36 миллионов рублей. Кроме того, в течение пяти лет ему запрещено занимать должности на муниципальной службе, связанные с хозяйственной и административной деятельностью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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