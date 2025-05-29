Челябинская область берет еще один миллиардный кредит на метротрам

Правительство России согласовало кредит в 15 миллиардов рублей на строительство линии челябинского метротрамвая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, по решению федеральной правительственной комиссии по региональному развитию в текущем году регион получит 15 миллиардов рублей для продолжения реализации проекта метротрамвая в Челябинске. Об этом заявил министр финансов Челябинской области Иван Родионов.

Эти средства планируется направить на строительство линии «Север-Юг» и приобретение трамвайных вагонов для этой линии. Финансирование предоставляется в виде казначейского инфраструктурного кредита на льготных условиях.

Напомним, инфраструктурный кредит регионы получают на срок до 15 лет с процентной ставкой 3% годовых и погашается равными долями. Таким образом, ежегодно из регионального бюджета ежегодно придется отдавать не менее 1 млрд. рублей плюс проценты (в этом году около 450 млн. рублей).

Напомним, что дефицит регионального бюджета в этом году составляет 72 млрд. рублей.

При этом не стоит забывать, что в конце прошлого года министерство финансов России скорректировало правила выдачи инфраструктурных кредитов. И теперь при просрочке реализации проектов ставка по займам будет повышаться до 6% годовых.

А власти Челябинской области уже несколько раз сдвигали сроки завершения проекта строительства линии для метротрамвая.

Напомним, проект создания инфраструктуры для скоростного транспорта – метротрамвая губернатор Алексей Текслер презентовал в мае 2021 года. Тогда заявлялось, что в течение ближайших 3 лет в Челябинске создадут две линии метротрамвая для трех маршрутов, используя для этого интегрированную сеть метрополитена и обособленные трамвайные пути. Для этого планировалось построить две подземные станции на площади Революции (там будет пересадочный узел), 7,2 км туннелей и 3,9 км наземных путей.

Озвученные планы с самого начала вызывали у многих сомнение. Скептики оказались правы: в июне 2022 года первый заместитель главы Минстроя России Александр Ломакин заявил, что метротрамвай в Челябинске могут запустить к концу 2025 года, то есть на год позже, чем планировалось ранее. Главного подрядчика нашли только в августе 2022 года.

В октябре 2023 года тот же Ломакин сообщил, что строительство первой линии челябинского метро должно быть завершено в 2026 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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