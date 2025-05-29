В 2024 году 350 детей стали жертвами педофилов на Южном Урале

В Челябинской области назвали число несовершеннолетних, пострадавших от сексуального насилия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в 2024 году в Челябинской области 350 детей стали жертвами преступлений, связанных с сексуальным насилием. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам ребенка в регионе Евгении Майоровой.

От изнасилований пострадали 26 детей, от иных действий сексуального характера – 187, от понуждения к совершению действий сексуального характера – 1 ребенок. 82 несовершеннолетних признали пострадавшими в результате половых сношений и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В отношении 47 детей совершались развратные действия. 8 несовершеннолетних оказались вовлечены в съемки порнографического характера.

Для сравнения, в 2023 году от преступлений сексуального характера пострадало 416 несовершеннолетних, в 2022 году – 374.

«Таким образом, в 2024 году отмечается незначительное снижение преступлений, связанных с сексуальным насилием, совершенных в отношении несовершеннолетних, – пришла к выводу детский омбудсмен. – Однако сохранение высоких показателей по данной категории преступлений все также вызывает большую обеспокоенность».

Для обеспечения безопасности детей от этого вида насилия необходимо обеспечить не только неотвратимость наказания за совершение преступлений данной категории, но и обеспечить своевременную и качественную психологическую помощь несовершеннолетним и членам их семьи, что позволит в будущем снизить риски проявления у таких детей деструктивного поведения, подчеркнула уполномоченный по правам ребенка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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