В Металлургическом районе Челябинска трамваи изменят маршруты

Челябинцам рассказали, как ходить трамваи в Металлургическом районе во время капитального ремонта моста по улице Черкасской.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ремонтные работы стартуют уже завтра, 30 мая, и пройдут в несколько этапов.

С15 часов 30 мая до 15 часов 2 июня запланирована установка стрелочных переводов для реверсивного движения. В этот период трамваи направят:

№3 – Депо 2 – Автовокзал;

№14 и №19 – Депо 2 – Чичерина;

№8 – Депо 2 – Чистопольская;

№20 – Депо 2 – Областная больница;

№10 – отменяется.

На втором этапе, с 15 часов 2 июня вагоны, будут проезжать по мосту в реверсивном режиме по одному пути. Поскольку пропускная способность участка ограничена, некоторые трамвайные маршруты будут изменены:

№18 – Депо 2 – Чистопольская;

№19 – ЧМК – Коксохим (интервал 12-24 минуты);

№20 – Депо 2 – Областная больница.

В прежнем виде сохраняются маршруты:

№3 – ЧМК – Автовокзал (интервал 12 минут по будням и 14 минут по выходным);

№9 – ЦХП – Коксохим (интервал 36 минут);

№14 – ЦХП – Чичерина (интервал 12 минут по будням и 14 минут по выходным).

На время действия ограничений челябинцам предлагают пользоваться автобусами №№ 15, 19, 24, 31, 35, 41, 42, 43, 71 и 72. При этом, маршруты №№ 31, 41 и 71 будут ходить чаще.

Челябинск, Виктор Елисеев

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