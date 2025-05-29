Круизы в тренде: челябинцы стали чаще выбирать речные путешествия

Южноуральцы стали чаще выбирать для отдых речные круизы и подбирать их заранее.

За апрель и первую половину мая интернет-трафик на ресурсах для бронирования таких круизов вырос на 14% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Тренд нового навигационного сезона – речные маршруты через малые города и села, свидетельствует совместная аналитика МегаФона, Донинтурфлота и Cruise.ru.

Второй год подряд в числе любителей речных туров в Челябинской области больше женщин – их доля составляет 53%. А самая значительная возрастная группа – путешественники 35-44 лет, на которых приходится 33% бронирующих круизы. Далее следуют туристы 45-54 лет (27%) и группа 55+ (18%).

В этом году растущая динамика на сайтах для бронирования туров наблюдается уже с середины весны, тогда как в 2024-м пользователи активно выбирали круизы в летние месяцы, то есть непосредственно в высокий сезон судоходства. На изменение повлияло как увеличение сроков навигации, так и развитие отрасли внутри страны.

Топ предпочтений туристов возглавляют маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, а также круизы по Волге с заходом в Нижний Новгород, Самару, Саратов и другие города вдоль реки. Столица страны ожидаемо лидирует в рейтинге городов отплытия, а прибывают любители водных прогулок чаще всего в Санкт-Петербург, Казань и Астрахань. В восточной части России туристы в основном бронируют круизы по Енисею со стартом в Красноярске и речные маршруты по Оби с отправлением из Новосибирска.

Тренд этого сезона – путешествия по воде с остановками в малых городах, поселках, селах и станицах, например, в Тетюшах, Хийденсельге, Сортавале, Горицах, Плесе, Кинешме, Мышкине, Романовской и Старочеркасской.

В 40% случаев туристы выбирают круизы длительностью в четыре-шесть дней. Каждый пятый предпочитает протяженные путешествия в семь-восемь дней. Однако в 2025 году также растет спрос на короткие туры продолжительностью три дня и две ночи. Для новых туристов это возможность протестировать круизный отдых, погрузиться в его атмосферу, узнать особенности, отмечают аналитики. Так, 20% отдыхающих, отправившихся в трехдневный круиз в 2024 году, забронировали более продолжительные путешествия в предстоящем сезоне.

Челябинск, Софья Артемьева

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© 2025, РИА «Новый День»

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