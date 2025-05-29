Южноуральская посевная перевалила за миллион гектаров пашни

В Челябинской области посевная перешла на второй миллион гектаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, аграрии региона засеяли яровыми культурами более миллиона гектаров пашни.

Посев провели на 62% предназначенных для этого полей. Ближе всего к окончанию сева – масличные культуры: 83%, 240 тысяч гектаров.

Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 750 тысячах гектаров, это пока 58% от запланированного.

«Весна в этом году выдалась ранняя, но яровой сев задержали дожди и холода. Это помешало почве набрать физическую спелость к нужному аграриям времени. Сегодня механизаторы стараются максимально использовать погожие дни для посева, чтобы выдержать агрономические сроки», – отметили представители ведомства.

В целом по области дневная выработка на посевной превысила 70 тысяч гектаров. Больше всего пашни засеяли в Брединском, Кизильском, Октябрьском и Троицком районах, соответственно, 105,8 тысячи гектаров, 125,3 тысячи гектаров, 73,6 тысячи гектаров, 84,2 тысячи гектаров по состоянию на 29 мая.

Общая площадь ярового сева в текущем году – 1 миллион 675 тысяч гектаров, в том числе почти 1,3 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых, из которых 221 тысяча гектаров – пшеница твердых сортов. Заметно увеличена площадь посева масличных культур – плюс 40 тысяч гектаров, всего засеют 288 тысяч гектаров. Из всей площади ярового сева 218 тысяч гектаров займут кормовые культуры. Картофель и овощи открытого грунта разместят на 7,1 тысячи гектаров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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