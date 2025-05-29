Три автобуса изменят маршруты в Металлургическом районе Челябинска

Автобусы 10к, 105с и 300 временно изменят маршруты в Металлургическом районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», временно закрывается движение по Шоссе Металлургов от улицы Румянцева до улицы Жукова.

Ограничения связаны с аварийно-восстановительными работами на тепловых сетях.

С 20 часов 30 мая до 9 часов 2 июня автобусы будут следовать:

№10к – ТРК «Родник» – Черкасская – 50-летия ВЛКСМ – Шоссе Металлургов – Сталеваров – ЧМК;

№105с – СК «Металлург» – Жукова – 50-летия ВЛКСМ – Черкасская – ДК Строителей – Черкасская – СНТ «Узункуль»;

№300 – Автостанция «Северные ворота» – Черкасская – 50-летия ВЛКСМ – Шоссе Металлургов – Сталеваров – ЧМК – деревня Прохорово.

Челябинск, Виктор Елисеев

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