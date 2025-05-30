30 мая ожидаются следующие события – Челябинск

30.05.2025, пятница

14:00 Челябинск – Концерт «Музыка Победы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

16:00 Челябинск – Выпускной вечер в детской школе искусств №12 (ул. Красного Урала, 23)

16:00 Челябинск – Фестиваль «Ленинский – район читающий» от библиотеки №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (площадь у РК «Аврора», ул. Дзержинского, 93)

18:00 Челябинск – Литературно-поэтический концерт «Вечер слов и мелодий» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

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