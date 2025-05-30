На Южном Урале школьница играючи перевела мошенникам 70 тысяч рублей с кредитки родителей

В Чебаркуле юная любительница популярной игры перевела мошенникам с кредитной карты родителей почти 70 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, второклассница из Чебаркуля после полуночи решила поиграть в популярную игру. Просматривая видеоролики в своем гаджете, она обнаружила рекламу бесплатной версии игры, первым заданием в которой было сделать фотографию банковской карты родителей.

Начав общение в чате, девочка под диктовку незнакомцев взяла телефон спящей матери и вошла в ее банковское приложение. После этого она перевела 69 тысяч 700 рублей по номеру телефона, продиктованного ей неизвестным.

Утром родители нашли телефон у постели дочери, а также обнаружили извещение о переводе денег и всю переписку с незнакомцами в мессенджере.

Следователями межмуниципального отдела МВД «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Сотрудники полиции вновь напоминают о распространении различных видов мошенничеств, в которые вовлекают детей, и призывают родителей усилить бдительность и контролировать использование мобильных телефонов детьми.

«В целях безопасности сохраняйте конфиденциальность своих паролей и кодов к личным банковским кабинетам, чтобы исключить несанкционированные переводы денег, ограничьте доступ детей к своим банковским картам и телефонам с приложениями банков», – призывают южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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