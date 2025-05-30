Российские мужчины не хотят, чтобы их дети стали чиновниками

Россияне не хотят, чтобы их дети были дворниками, чиновниками и блогерами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , главной карьерной страшилкой для детей родители в России по-прежнему считают профессию дворника. Таковы результаты открытого опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 1 тысяча 600 матерей и отцов из всех округов страны.

8% россиян заявили, что категорически не желают, чтобы их дети работали дворниками. Еще по 5% больше всего опасаются, что их наследники станут уборщиками или продавцами. Для 1 из 20 родителей в стоп-листе и военные специальности.

По 4% родителей отвергают профессии разнорабочего, медика, чиновника, полицейского или артиста.

3% респондентов всерьез беспокоит перспектива того, что их ребенок может стать блогером. Также 3% не желают, чтобы их дети пошли по учительской стезе.

Еще по 2% не хотели бы, чтобы их дети работали официантами, грузчиками, курьерами или водителями. Также по 2% родителей выступили против офисных позиций: юристов, бухгалтеров или менеджеров различных специализаций.

14% опрошенных заявили, что примут любой профессиональный выбор ребенка. За 5 лет количество понимающих родителей выросло (в 2020 году таковых было лишь 8%).

Интересно, что отцы чаще, чем матери, опасаются, что их дети пополнят ряды чиновников. Россиянки, в свою очередь, больше тревожатся, что ребенок станет уборщиком, продавцом, медиком или блогером.

Челябинск, Виктор Елисеев

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