Подросток из Дагестана получил срок за диверсию на военном аэродроме в Челябинске

В Челябинской области вынесли приговор 17-летнему диверсанту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Челябинский областной суд признал 17-летнего уроженца Дагестана виновным в покушении на совершение диверсии.

По информации пресс-службы УФСБ по Челябинской области, являясь сторонником террористической организации, молодой человек в январе 2024 года «пытался совершить поджог военной техники, привлекаемой для выполнения отдельных задач в области обороны». Подросток пробрался на аэродром ЧВВАКУШа и пытался поджечь самолет.

Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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