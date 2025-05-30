Челябинских перевозчиков пригрозили штрафовать за жару в салонах

Компаниям, работающим в сфере общественного транспорта в Челябинске, напомнили о штрафах за неработающие кондиционеры.

Как уже писал «Новый День» , челябинцы вновь начали жаловаться на неработающие кондиционеры в салонах общественного транспорта. По словам горожан, несмотря на жаркую погоду, водители автобусов предпочитают открывать окна в салоне, а не включать кондиционеры.

По информации ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», системами кондиционирования воздуха в Челябинске в настоящее время оснащен транспорт на 5 троллейбусных, 14 трамвайных и 30 автобусных маршрутах. Кондиционеры есть как в больших автобусах (маршруты 1, 2, 4, 8, 9, 14а, 15, 18, 24, 31, 34, 41, 45, 51, 64, 71, 80, 81, 123, 483), так и в автобусах малого и среднего класса (маршруты 3, 5, 10к, 22а, 26, 56а, 58,125, 136к, 158к).

«Перевозчики обязаны поддерживать в салонах оптимальную температуру – не более 25 градусов Цельсия. Соблюдение температурного режима контролируют сотрудники ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» во время выездных проверок с помощью специальных приборов – термогигрометров», – рассказали представители учреждения.

С началом жарких дней наибольшее число жалоб о высокой температуре и духоте в салоне поступило от пассажиров автобусов 4, 14а, 15, 18, 22а, 31, 34, 51, 58, 81, 123, 125, 483, а также троллейбусов 10 и 16.

Эту информацию контролеры учитывают при составлении графика проверок, в жаркие дни количество выездов увеличивается, заверили представители организатора перевозок. «В случае превышения допустимой температуры в салонах перевозчикам будут выставлены штрафы», – пообещали в учреждении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube