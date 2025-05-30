Экс-начальник отдела полиции Сосновского района ответит в суде за легализацию десятков мигрантов

В Челябинской области бывший сотрудник полиции предстанет перед судом за совершение коррупционных и должностных преступлений в сфере незаконной миграции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Сосновскому району, обвиняемой в организации незаконной миграции, фиктивной постановке на учет иностранных граждан, получении взятки в значительном размере за незаконные действия, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудница силового ведомства, действуя в составе группы лиц, организовала незаконный въезд и незаконное пребывание иностранцев в России. Кроме того, она фиктивно ставила мигрантов на учет по месту пребывания на территории Сосновского района.

Так, в 2023 году на основании поддельных документов об образовании и трудовом стаже свидетельства участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, получили 15 иностранцев, не имевших на это права. В результате мигранты и члены их семей незаконно приобрели право на въезд в страну и пребывание на ее территории, а в дальнейшем получили российское гражданство в упрощенном порядке.

В 2024 году четверо иностранных граждан были поставлены на учет по фиктивным местам их пребывания на территории Сосновского района Челябинской области, где фактически не проживали.

Кроме того, в сентябре 2023 – апреле 2024 года женщина организовала беспрепятственный, ускоренный и гарантированный прием от 62 иностранных граждан документов для получения ими гражданства Российской Федерации с последующим направлением их к уполномоченным лицам для принятия решения о получении российского гражданства.

За эти действия бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области получила взятку деньгами и услугами на общую сумму более 140 тысяч рублей.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ОРЧ СБ регионального ГУ МВД России, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Уголовные дела в отношении соучастников преступлений в настоящее время рассматриваются в суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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