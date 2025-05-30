В Челябинской области ребенок разбил голову в детском саду

В Миассе родители заявили, что их ребенок получил сотрясение головного мозга в дошкольном учреждении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса начало проверку информации о получении ребенком травмы головы при посещении детского дошкольного учреждения. О произошедшем прокуратуре рассказали родители пострадавшего.

По словам южноуральцев, их сын разбил голову в детском саду. Сейчас он находится в больнице с сотрясением головного мозга. При этом о произошедшем воспитатели не сообщили и не стали оформлять никаких документов по инциденту. Более того, руководство дошкольного учреждения отрицает, что ЧП произошло в детском саду.

«Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, служебную проверку в отношении работников образовательной организации начало управление образования города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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