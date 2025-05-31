31 мая – 2 июня ожидаются следующие события – Челябинск

31.05.2025, суббота

10:30 Челябинск – Программа для детей «Счастливое детство», приуроченная к Международному дню защиты детей (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

11:00 Челябинск – Концерт детского традиционного народного творчества «Весенний хоровод» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

11:00 Челябинск – Уроки башкирского языка «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Лекция «Родословные народов мира: немецкая генеалогия» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Программа «Профориентация: реализация личности через профессию» (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Большая праздничная программа ко Дню защиты детей для семей ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции (филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области, ул. Университетская набережная, 123)

14:00 Челябинск – Мастер-класс по живописи акрилом «Танец красок: акриловая живопись» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Рассуждение на тему «Шежере: родословное дерево мусульман» в рамках заседания клуба генеалогии (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Встреча в английском разговорном клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

16:00 Челябинск – Откроется арт-галерея под открытым небом (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136)

17:00 Челябинск – Торжественное открытие гастролей Московского цирка (ДС «Юность», Свердловский пр., 51, основной зал)

01.06.2025, воскресенье

10:00 Челябинск – Детский фестиваль мороженого «Единорожок» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

10:00 Челябинск – Мастер-класс по робототехнике и программированию (Парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, площадка у фонтана)

10:00 Челябинск – Встреча клуба уральских мастериц «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

11:00 Челябинск – Праздничное мероприятие «Безопасное детство» (сквер у ДК «Сосновка», пос. Сосновка, ул. Пионерская, 2а)

11:00 Челябинск – Курсы татарского языка, деловые игры для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61) (по записи)

12:00 – 18:00 Челябинск – Культурно-массовое мероприятие «Город детства» (Городской сад им. А.С. Пушкина)

12:00 – 14:00 Челябинск – Открытие Фестиваля песочной скульптуры и лэнд-арт объектов (Городской сад им. А.С. Пушкина)

12:00 Челябинск – Праздничная программа (Парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, площадка у главной сцены)

12:00 Челябинск – Концертная программа «Лето в парке» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

12:00 Челябинск – Аэробика в парке: игровая программа «Вот оно какое, эколето» (Экопарк, ул. Молдавская, 10/1)

12:00 Челябинск – Игровая программа «Детское чтение на все настроения» (сквер у ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

12:00 Челябинск – Познавательно-развлекательная программа «Страна веселого читательства» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)

13:00 Челябинск – Открытие марафона детских развлекательных программ «Полет в лето» (Детский парк им. В.В. Терешковой, ул. Рождественского, 6)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Символ защиты», «Книжный логлайн» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

14:00 Челябинск – Игровая программа «Здравствуй, лето, здравствуй книга!» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

15:00 Челябинск – Праздничная программа «Детство – это смех и радость» (Челябинский театр современного танца, ул. Новороссийская, 63, площадка у ДК)

16:00 Челябинск – Праздничная программа у Дома Аквариум (Парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

22:30 Челябинск – Запуск праздничной инсталляции в честь Дня защиты детей (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54б)

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