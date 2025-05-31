В Челябинске байкер погиб, влетев в микроавтобус, а пешехода сбило забором

В Челябинске на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского произошло ДТП, в котором один человек погиб, а второго сбило забором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водитель Hyundai Grand решил повернуть налево, не пропустив двигавшегося навстречу мотоциклиста. Байкер на полной скорости влетел в микроавтобус. От удара его подкинуло выше автомобиля и отбросило на несколько метров. 25-летний челябинец погиб.

Hyundai вынесло на тротуар. По пути он снес ограждение. Напомним, городские власти по максимуму наставили вдоль дорог заборов, утверждая, что заботятся о безопасности пешеходов. Однако практика показывает, что преграда из нескольких труб не остановит машину, зато может навредить тем, кто на тротуаре. Вот и на этот раз забор разлетелся на куски, один из которых сбил с ног пешехода, пытавшегося увернуться от частей ограждения. Судьба пешехода неизвестна – в суматохе он исчез.

Челябинск, Павел Зварзин

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