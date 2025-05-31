В Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проходил пассажирский поезд

В Брянской области под Выгоничами обрушился автодорожный мост, под которым в этот момент проходил пассажирский поезд «Климово – Москва».

«В районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. К сожалению, есть пострадавшие, – сообщил в своем telegram-канале глава региона Александр Богомаз. – На месте работают все экстренные службы, представители органов власти».

На момент публикации сообщалось о 4 погибших и 44 человеках, получивших различные травмы и ранения.

Москва, Игорь Юров

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