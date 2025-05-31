«Незаконное вмешательство в работу транспорта»: в РЖД прокомментировали ЧП в Брянской области

В РЖД прокомментировали ЧП в Брянской области.

«Сегодня в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в работу транспорта, – опубликовал официальное заявление telegram-канал «Телеграмма РЖД». – Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. Информация о пострадавших уточняется».

«По факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения путепровода в Брянской области начата проверка», – добавили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Москва, Игорь Юров

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