«Незаконное вмешательство в работу транспорта»: в РЖД прокомментировали ЧП в Брянской области

В РЖД прокомментировали ЧП в Брянской области.
«Сегодня в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в работу транспорта, – опубликовал официальное заявление telegram-канал «Телеграмма РЖД». – Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. Информация о пострадавших уточняется».
«По факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения путепровода в Брянской области начата проверка», – добавили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Москва, Игорь Юров
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