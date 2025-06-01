На Южном Урале ожидаются грозы и шквалистый ветер

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение.

«К вечеру 1 июня, а также 2 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с», – сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Согласно онлайн-информерам, сейчас дожди идут в районе Кусы, Таганая, озера Тургояк и Копейска. Вечером осадки возможный и в Челябинске: в «мокрую зону» могут попасть южная часть областного центра, а также Коркино и Еткуль.

Челябинск, Софья Артемьева

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