Обратная сторона благоустройства: лето в Челябинске началось со стрельбы

Лето в Челябинске началось со стрельбы во дворе многоэтажки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Ленинском районе на улице Батумской. Обитатели многоэтажки проснулись около 6 утра от выстрела и криков.

Оказалось, что парень и девушка отдыхали у подъезда, попивая пиво. Несмотря на ранний час, эмоций не сдерживали. А потом один из участников «утренника» начал ломиться в закрытую дверь: колотил по ней руками, ногами и даже головой. Досталось и припаркованному рядом автомобилю. А потом разбушевавшийся парень снял штаны и начал мочиться площадку у подъезда. Все это зафиксировала камера наружного наблюдения.

Похоже, что попытка разнести дверь подъезда стала последней каплей для одного из жильцов, которым шумная парочка не дала выспаться воскресной ночью. Мужчина выбежал на улицу в одних домашних брюках, зато с пистолетом. Он открыл стрельбу, уложил парня и девушку на асфальт и бегал вокруг них, обещая убить. Соседи вызвали полицию. Обращались ли они к стражам порядка, пока парочка просто шумела под окнами, не известно.

Сейчас решается вопрос о квалификации действий всех участников конфликта.

Отметим, что проблема ночных шумных посиделок во дворах обостряется каждое лето. И часто покой жильцов нарушают даже не их соседи, а случайно забредшие полуночники. Несколько лет назад в Челябинске началась большая кампания по благоустройству общественных территорий, которая, как правило, ограничивается установкой скамеек и детских площадок. А те, в свою очередь, теплыми летними ночами превращаются в импровизированные распивочные и «ночные клубы». Наслаждающихся погодой и алкоголем гуляк покой сограждан не волнует: они громко разговаривают, слушают музыку, выясняют отношения вербально и кулаками. К ответственности за такое поведение привлекают редко – челябинцы жалуются, что полиция на подобные вызовы часто прибывает слишком поздно, когда возмутители спокойствия уже разошлись, оставив кучи мусора.

Получается, что в выигрыше оказываются жильцы тех домов, под окнами которых нет ни скамеек, ни других конструкций, на которых можно устроить импровизированную вечеринку. Кстати, урбанисты давно призывают размещать детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха не во дворах, а чуть в стороне, чтобы шум не мешал жителям ни днем, ни ночью.

Челябинск, Софья Артемьева

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