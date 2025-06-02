2 июня ожидаются следующие события – Челябинск

02.06.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

10:00 Челябинск – Открытие первой смены «Трудового лета» (театральный корпус Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской, Свердловский пр., 59/2)

10:00 Челябинск – Курсы компьютерной грамотности (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

10:00 Челябинск – Игровая программа «Там, на неведомых дорожках» для участников клуба «ИдеЯ» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

10:30 Челябинск – Патриотическая игра-квиз «История Великой страны» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Развлекательная программа «Вот оно какое, наше лето» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

12:00 Челябинск – Квест «Книжный дом» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

13:30 Челябинск – «Неделя истории»: настольная игра «Путь к победе», лекция по истории России (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

14:00 Челябинск – «Праздник детства» (Родильный дом ГКБ№ 8, ул. Горького, 28)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Консультация-поиск «Как найти Героя – участника войны»: помощь в поиске информации о погибших и пропавших без вести родственников и близких во время Великой Отечественной войны (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

17:30 Челябинск – «Выпускной вечер» в детской школе искусств №12 (ул. Красного Урала, 23)

18:00 Челябинск – Торжественное открытие трудового сезона студенческих отрядов Челябинской области с участием главы региона Алексея Текслера (Площадь науки, возле памятника И.В. Курчатову)

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