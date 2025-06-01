В истории с дронами, атаковавшими Мурманскую и Иркутскую области, появился челябинский след

В истории с дронами, которыми сегодня пытались атаковать Мурманскую и Иркутскую области, появился челябинский след.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военкоры проанализировали фотографии, выложенные украинскими ресурсами, и пришли к выводу, что помещения, в которых якобы собирали коптеры, очень похожи на склад в Челябинске – его идентифицировали по объявлениям о сдаче в аренду. Склад находится на Свердловском тракте, и сегодня туда нагрянули силовики.

Ряд источников сообщают, что задержаны арендаторы и владельцы помещения, взяты пробы на взрывчатые вещества.

Кроме того, военкоры заявили, что минимум два грузовика, везших дроны, имели госномера Челябинской области. Но официальные органы это пока не комментируют.

Аналитики не исключают, что фото, опубликованные украинскими ресурсами, не имеют никакого отношения к месту сборки беспилотников: их выложили, чтобы пустить следствие по ложному следу.

Челябинск, Софья Артемьева

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