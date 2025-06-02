В Металлургическом районе Челябинска частично закрыто движение по одной из основных магистралей

Работы по улице Сталеваров в Челябинске с частичным закрытием движения продолжаются.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 23 часов 2 июня до 23 часов 6 июня пройдет второй этап реконструкции теплотрассы с закрытием движения транспорта в районе пересечения улицы Сталеваров с шоссе Металлургов.
Проезд будет закрыт по четырем из шести полос проезжей части. Движение в сторону улицы Социалистической – по встречной полосе.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку, строго следовать установленным временным знакам и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.
Челябинск, Виктор Елисеев
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