В Металлургическом районе Челябинска частично закрыто движение по одной из основных магистралей

Работы по улице Сталеваров в Челябинске с частичным закрытием движения продолжаются.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 23 часов 2 июня до 23 часов 6 июня пройдет второй этап реконструкции теплотрассы с закрытием движения транспорта в районе пересечения улицы Сталеваров с шоссе Металлургов.

Проезд будет закрыт по четырем из шести полос проезжей части. Движение в сторону улицы Социалистической – по встречной полосе.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку, строго следовать установленным временным знакам и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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