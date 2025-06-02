В Челябинске две сотни многоквартирных домов останутся без горячей воды дольше срока

Жители почти 20% домов, попавших в первый этап опрессовки в Челябинске, не получат горячей воды вовремя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , завтра, 3 июня, в Челябинске завершается первый этап гидравлических испытаний теплосетей. Об этом сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Однако горячая вода вернется в срок далеко не ко всем челябинцам. По словам чиновника, при опрессовке коммунальщики выявили проблемы почти на пятой части зданий. Их обещают подключить до конца наступившей недели.

Напомним, первый этап испытаний стартовал 20 мая. Горячую воду отключили в 1207 жилых домах и 183 объектах социальной сферы во всех районах города.

На 17 июня запланировано начало второго этапа опрессовки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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