Каждый третий челябинец мечтает сбежать на Марс

Челябинск вошел в пятерку городов-миллионников по числу жителей, мечтающих стать участниками колонизации Марса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 3 из 10 россиян мечтают о полете на Марс. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Выяснилось, что 27% россиян не прочь слетать на Марс. «Никогда не упущу возможность узнать что-то новое», – признались они. В то же время, большинство респондентов (73%) отвергает эту идею, считая, что «дома лучше».

Мужчины мечтают о полете на Марс в 1,5 раза чаще женщин (34% против 21% соответственно). Чем моложе россияне, тем сильнее желание отправиться на четвертую планету от Солнца: 28% среди респондентов до 34 лет и 24% среди граждан старше 45 лет.

При этом за последние 7 лет число тех, кто хотел бы отправиться к Марсу, сократилось – с 34% в 2018 году до 27% сейчас.

Среди населения городов-миллионников больше желающих посетить Красную планету в Уфе – 38%. Интерес к космическому путешествию также высок в Екатеринбурге (37%), в Ростове-на-Дону (33%), в Челябинске и Нижнем Новгороде (по 32%). Реже всего о полете мечтают в Воронеже (20%), Казани (23%) и Красноярске (25%).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube