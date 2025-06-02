Продажи мороженого в России пошли в рост

В России существенно выросли продажи мороженого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в мае текущего года (с 1 по 27 мая) медианная цена на одну порцию мороженого достигла 104 рублей (на 14% выше, чем в аналогичный период прошлого года). Таковы данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

При этом число покупок выросло на 3%. А рост в денежном выражении составил 17%

В онлайн-каналах россияне тратили на покупку мороженого медианно 331 рублей. Это на 9% выше, чем в прошлом году. Но число покупок все равно увеличилось – на 16%. Продажи в денежном выражении стали выше на 25%

Чаще всего жители России покупают мороженое в вафельных стаканчиках, рожках и эскимо.

Товарный ассортимент мороженого развивается благодаря СТМ-продукции и различным ЗОЖ-вариантам (количество покупок мороженого с пометками «фитнес» и «био» в названии за год выросло на треть).

Драйвером растущего спроса, несмотря на рост ценника, служит более солнечная погода, уличное времяпровождение потенциальных покупателей и увеличение дистрибуции в канале egrocery (продажа товаров повседневного спроса через интернет).

Челябинск, Виктор Елисеев

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