«Челбаскет» расторг контракт с главным тренером

Челябинский баскетбольный клуб не стал продлять контракт с главным тренером.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе БК «Челбаскет», наставник команды Михаил Терехов завершает работу в клубной системе. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

«Благодарим Михаила Валентиновича за плодотворную работу, вклад в результаты команды и желаем успехов в будущем», – заявили в клубе.

Михаил Терехов стал главным тренером «Челбаскета» в мае 2024 года. Контракт со специалистом подписали по системе «1+1». То есть соглашение предусматривало работу Михаила Терехова тренером в системе клуба до конца сезона 2024-2025 годов с возможным продлением контракта еще на один сезон.

Напомним, в Суперлиге «Челбаскет» дебютировал в сезоне 2023-2024 годов. Однако в итоге смог занять лишь 13-е место, едва не вылетев в предыдущий дивизион. Под руководством Терехова команда закрепилась в дивизионе, и второй в своей истории сезон Суперлиги завершила уже на восьмом месте. Но в итоге клуб и наставник решили расстаться.

Михаил Терехов родился в 1987 году в Тбилиси (Грузия). В баскетбольную секцию пришел впервые в Москве. Однако профессиональную карьеру начал после возвращения в Грузию. Выступал за молодежную национальную сборную страны. Из Грузии перешел в турецкий «Трабзонспор».

В качестве тренера был наставником БК «АлтайБаскет» (2015-2017), «Буревестника» из Ярославля (2017-2021), который вывел в плей-офф Суперлиги-1. После этого был главным тренером сборной Сирии, «Новосибирска», «Уралмаша» и «Иркута», но дольше одного сезона ни в одном из них не задержался.

Челябинск, Виктор Елисеев

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