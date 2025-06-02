Два челябинца предстанут перед судом за мнимые угоны

Двое жителей Челябинска ответят в суде за мошенничество в сфере страхования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, южноуральцы обвиняются в мошенничестве в сфере страхования, покушении на мошенничество, а также заведомо ложном доносе о совершении преступления.

По версии следствия, в период с марта 2019 по сентябрь 2024 года челябинцы приобрели новый автомобиль «Toyota Camry», застраховали от угона по КАСКО, после чего инсценировали угон автомобиля и сообщили в страховую компанию. Затем сменили на автомобиле номера, приобрели на него новые документы и еще дважды «угоняли» машину, каждый раз обращаясь за страховыми выплатами.

В результате им удалось получить от двух страховых компаний свыше 3,5 миллионов рублей. Задержали предприимчивых южноуральцев, когда они пытались получить 5 миллионов рублей еще с одной компании.

Потерпевшими заявлены гражданские иски, на автомобиль «Toyota Camry» наложен арест.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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