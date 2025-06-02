Бывших росгвардейцев будут судить в Челябинске за махинации с бумагами и взятки

В Челябинске перед судом предстанут бывшие сотрудники регионального Управления Росгвардии, обвиняемые в совершении должностных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывших заместителя начальника и инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы по Челябинску управления Росгвардии по региону. В зависимости от роли каждого они обвиняются в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и получении взятки.

По данным следствия, в период с января 2018 года по май 2024 года южноуральцы внесли в официальные документы ложные сведения о якобы совершенных номинальным генеральным директором ООО ЧОО «Городская охрана» административных правонарушениях, освободив от ответственности фактического директора предприятия.

При этом данных о нарушении законодательства руководством коммерческой организации не было, а свои действия сотрудники силовых органов совершали, среди прочего, чтобы повысить показатели эффективности работы сотрудников Росгвардии.

Кроме того, бывший заместитель начальника лицензионно-разрешительной работы получал от директора охранной организации взятки деньгами и услугами (в общей сложности не менее 1,7 миллиона рублей) за информирование о проведении проверок, внеочередное предоставление услуг, непривлечение к административной ответственности и общее покровительство.

В ходе расследования уголовного дела органом следствия для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на имущество фигурантов, в том числе, три объекта недвижимости и расчетные счета.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube