Бюджетница из Миасса, напуганная обвинением в госизмене, отдала неизвестным 3,8 миллиона рублей

Мошенники напугали жительницу Миасса и убедили перевести около 3,8 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 59-летняя сотрудница бюджетного учреждения рассказала полицейским, что на ее телефон поступило сообщение. Имя и фамилия отправителя сообщения полностью совпадали с данными главного бухгалтера предприятия, на котором она работала.

В сообщении говорилось, что произошла утечка данных, и с ней должен связаться представитель правоохранительного ведомства, которому необходимо оказать содействие.

Далее неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных силовых структур и государственных финансовых организаций, убедили женщину, что с ее счетов деньги переводятся на счета недружественного государства, и ей грозит обвинение в госизмене и пособничестве террористам. Изрядно напугав жительницу Миасса, мошенники сменили тактику и предложили, так как она сама не совершала переводов, срочно спасать ее деньги.

Поддавшись эмоциям, женщина втайне от близких и коллег выполнила все указания аферистов. Она сняла накопления в банках, купила смартфон и при помощи функции бесконтактной оплаты переводила деньги через банкоматы на указанные счета. Часть накоплений она сняла в Миассе, а за частью пришлось отправиться в Магнитогорск. Всего женщина перевела более 3 миллионов 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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