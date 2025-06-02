Челябинская область рискует остаться без урожая: на посевы напали вредители

Челябинская область рискует остаться без озимых: на посевы напали вредители.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном филиале ФГБУ «Россельхозцентр», в этом году нашествие началось позже обычного из-за особенностей погоды – вредители плохо переносят обильные дожди и сильный ветер. Но в конце мая все-таки объявился трипс. Его очень много. Взрослые особи повреждают листья и молодые колосья, высасывая сок. Наибольший вред наносят питающиеся на зерновке личинки.



Посевы озимой пшеницы заражены еще и бурой ржавчиной. Это одно из наиболее вредоносных заболеваний зерновых культур. На ее интенсивность болезни во многом повлияла теплая влажная погода. Ее появление на растениях ведет к сокращению урожая зерна, ухудшению его качества, снижается всхожесть семян. Потери урожая могут превышать 30%.

Досталось и яровым: на всходах обнаружена хлебная полосатая блошка. Она может питаться любыми зерновыми культурами, но наиболее сильно повреждает пшеницу, ячмень и овес. С приходом жары активность этой блошки возросла.

Еще одна напасть – крестоцветная блоха. Этот вредитель обнаружен пока только на рапсе, но может повредить все овощные, масличные и кормовые капустные культуры. Рапс атакуют еще и бабочки капустной моли, уничтожающей листья, бутоны, цветки и завязи. Под угрозой также все разновидности капусты, турнепса и других овощей.

Челябинск, Софья Артемьева

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