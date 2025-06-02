СМИ: Следы фуры с украинскими дронами ведут в Миасс

Владельца фур, из которых накануне вылетали украинские дроны, объявили в розыск. Об этом пишут СМИ со ссылкой на администрацию города Усть-Кута (Иркутская область), разместившую эту информацию в соцсетях. Правда сейчас ни на официальной странице мэрии в сети ВКонтакте, ни в аккаунте в Telegram подобного поста нет, но сообщение разошлось по многочисленным ресурсам. По разным данным мужчина родился либо в Житомире, либо в Донецке, жил в Киеве, а несколько лет назад вместе с родственниками перебрался в Россию, в Челябинскую область и осел в Миассе.

По данным telegram-канала Baza, в октябре прошлого года он открыл ИП, указав в качестве вида деятельности грузоперевозки, а в декабре приобрел несколько фур. В конце мая он нанял для большегрузов водителей, поручил им доставить каркасные дома и дал точные инструкции, где и когда нужно сделать остановки. В указанные местах и в указанное время из фур и начали вылетать дроны, пишет Царьград со ссылкой на материалы допросов водителей машин.

Челябинск, Софья Артемьева

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