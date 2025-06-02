На Урале на год затянули строительство мусороперерабатывающего экопарка

Срок сдачи предприятия в Челябинской области, строительство которого идет в рамках проекта «Экология», перенесли на год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экопромышленный парк на территории опережающего развития «Миасс», где должны были развернуться объекты по переработке пластиковых отходов, планируется запустить до конца 2025 года. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заместителя главы Минприроды России Дениса Буцаева.

По словам чиновника, всего до конца текущего года должны сдать в эксплуатацию шесть аналогичных объектов по всей России – в Челябинской, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской областях и Ставропольском крае.

Первоначально все они, а также еще два экопарка, должны были построить до конца 2024 года. Однако позднее сроки сместили. На сегодняшний день, по словам Буцаева, готовность объектов «в среднем около 70%-80%».

Напомним, о начале реализации проекта по строительству экопромышленного парка в Миассе местные власти заявили в августе 2023 года. На его финансирование из федерального бюджета направили более 1,2 миллиарда рублей. Управляющей компанией экопарка выступает дочернее предприятие РЭО – «Экологический цифровой оператор» (ООО «Экоцифра»).

Выйти на проектную мощность предприятие должно было в 2025 году – «следующий год после ввода в эксплуатацию», говорится в презентации, опубликованной на инвестиционном портале Челябинской области. Предполагается, что резиденты экопромпарка будут выпускать до 40 тысяч тонн технического грунта. Сырьем должна стать ПЭТ-тара, поступающая из мусоросортировочных комплексов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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