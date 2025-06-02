Крупнейший университет Южного Урала выбыл из ТОП-100 вузов России

В ТОП-100 лучших вузов России, традиционно составляемом Forbes, в 2025 году не оказалось ни одного южноуральского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при составлении рейтинга были проанализированы показатели 564 высших учебных заведений, имеющих российскую аккредитацию и имеющих право выдавать дипломы государственного образца. Главными критериями были:

– качество нетворкинга: знания абитуриентов и потенциал формирования полезных связей во время обучения

– репутация у работодателей: были опрошены 150 ведущих компаний, работающих в 43 отраслям

– международная репутация: узнаваемость вуза в мире, качество научной работы, ценность диплома за рубежом

– академическая среда: отношение зарплаты преподавателей к средней по региону, доходы вуза на одного научно-педагогического сотрудника, доля преподавателей с учеными степенями, процент молодых ученых, наличие двойных дипломов, соотношение студентов и преподавателей и так далее.

– количество выпускников в списке российских миллиардеров.

Первые три места, как обычно, заняли известные московские вузы: МФТИ, Высшая школа экономики и МГУ.

А вот Южно-Уральский госуниверситет, находившийся в прошлом году на 65-м месте, из списка выбыл. Другие южноуральские вузы в ТОП-100 тоже не вошли.

Челябинск, Софья Артемьева

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