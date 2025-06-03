3 июня ожидаются следующие события – Челябинск

03.06.2025, вторник

10:00 Челябинск – Второй Парад дорожной техники (площадь Революции)

10:30 Челябинск – Игровая развлекательная программа «В стране детства» (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

11:00 Челябинск – Семинар «Маркировка и разрешительный режим на кассе» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, корпус 1, 2-й этаж)

12:00 Челябинск – Открытие выставки «Право и порядок в годы Великой Отечественной войны» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

12:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит южноуральцам государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)

13:30 Челябинск – «Неделя истории»: квиз «Воинская слава России», мастер-класс по сургучной печати, лекция по истории России (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

14:00 Челябинск – Квиз «Уровни ЗОЖ» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

15:00 Челябинск – Литературно-игровая программа «В стране счастливого детства» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

15:00 Челябинск – Консультации по работе с ресурсом «Президентская библиотека» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)

15:30 Челябинск – Встреча шахматного клуба «ДиOne» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

16:00 Челябинск – Мастер-класс по сургучной печати (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

17:00 Челябинск – Публичная лекция кандидата филологических наук Александра Полушкина «Шаги великана: история жанра эпопеи в мировой литературе» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, площадка возле аттракционов)

17:00 Челябинск – Экологическая игра «Дети спасают Землю»: встреча клуба «Парк игр» в рамках проекта «Лето в городе»(библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

17:00 Челябинск – Мастер-класс для серебряных волонтеров «Нити серебра» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Квиз по правилам дорожного движения «В мире правил дорожного движения» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

18:00 Челябинск – Лекция преподавателя ЧГИК, кандидата исторических наук Никиты Королева «Единство советского народа в Великой Отечественной войне» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

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