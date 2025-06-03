Полиция накрыла в Челябинске две вебкам-студии

В Челябинске полиция прикрыла две порно-студии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники подразделений уголовного розыска и по борьбе с киберпреступлениями задержали участников деятельности двух вебкам-студий, распространявших в сети Интернет медиаматериалы приватного содержания. Среди них модели, видеооператоры и организаторы.

«По обстоятельствам незаконного изготовления, распространения и публичной демонстрации порнографических материалов, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет возбуждены уголовные дела», – рассказали в силовом ведомстве.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что изготовленные в студиях видеоролики для взрослых челябинцы распространяли через платформы монетизации. Платили любители «клубнички» токенами или донатами, переводя их на номера банковских карт организаторов нелегального бизнеса.

Полицейские провели свыше 30 обысков дома у фигурантов, а также в помещениях вебкам-студий. У южноуральцев изъяты системные блоки, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты и деньги.

Подозреваемыми по уголовным делам стали 11 человек в возрасте от 20 до 26 лет. Одному из организаторов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время продолжается работа по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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