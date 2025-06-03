«Не сходите с троп!» В уральских нацпарках заметили медведей и ядовитых змей

Посетителей национальных парков Южного Урала призывают придерживаться разрешенных маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», отпечатки медвежьих лап попались госинспекторы учреждения обнаружили в верх-катавской части Зигальги, в стороне от туристических путей.

«Но мишка ходит, где хочет, на то он и хозяин тайги, – напоминают ученые. – Потому, даже передвигаясь средь бела дня, не лишним будет обозначить себя громким разговором, пением или свистом. Топтыгин тоже не горит желанием встречаться с человеком, так что обойдет стороной».

А в национальном парке «Таганай» активизировались гадюки. Опасных пресмыкающихся можно заметить принимающими солнечные ванны.

В солнце змеи нуждаются также, как и люди, напоминают сотрудники заповедника. Тепло помогает им поддерживать не только нужную температуру тела, но и необходимый для организма уровень витаминов и минералов.

«Не мешайте им. Ведь гадюки, если их не трогать, никогда не нападут сами», – рекомендуют туристам. И напоминают о необходимости придерживаться при посещении парка разрешенных троп.

Челябинск, Виктор Елисеев

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